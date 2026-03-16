Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За два месяца жители Иркутской области перевели мошенникам более 320 млн рублей

В Иркутской области полиция совместно с проектом «Компас Финансов» усилила работу по профилактике киберпреступлений среди молодежи. Поводом для активизации лекций стала тревожная статистика: только за январь и февраль текущего года жертвами телефонных аферистов стали жители региона, лишившиеся в общей сложности свыше 320 миллионов рублей. Примечательно, что более 15% пострадавших — это молодые люди в возрасте до 25 лет.

Правоохранители уже провели беседы с учениками десяти иркутских школ. Специалисты рассказали старшеклассникам об основах цифровой безопасности и финансовой грамотности, а также предупредили об ответственности за участие в мошеннических схемах. Всего лекции охватили более полутора тысяч подростков.

— Наша основная задача — пресечь факты вовлечения подростков в совершение преступлений, — комментирует сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Арина Гиляка. — Мы фиксируем случаи, когда несовершеннолетние, находя «подработку» в интернете, соглашаются на продажу своих банковских карт, перевозку похищенных средств или передачу аккаунтов в соцсетях, зачастую не осознавая противоправность таких действий.

В ведомстве добавили, что подобные профилактические мероприятия будут продолжены.