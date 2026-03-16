За два месяца жители Иркутской области перевели мошенникам более 320 млн рублей

В Иркутской области полиция совместно с проектом «Компас Финансов» усилила работу по профилактике киберпреступлений среди молодежи. Поводом для активизации лекций стала тревожная статистика: только за январь и февраль текущего года жертвами телефонных аферистов стали жители региона, лишившиеся в общей сложности свыше 320 миллионов рублей. Примечательно, что более 15% пострадавших — это молодые люди в возрасте до 25 лет.