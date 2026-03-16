За два месяца жители Иркутской области перевели мошенникам более 320 млн рублей

Правоохранители уже провели беседы с учениками десяти иркутских школ. Специалисты рассказали старшеклассникам об основах цифровой безопасности и финансовой грамотности, а также предупредили об ответственности за участие в мошеннических схемах. Всего лекции охватили более полутора тысяч подростков.
— Наша основная задача — пресечь факты вовлечения подростков в совершение преступлений, — комментирует сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Арина Гиляка. — Мы фиксируем случаи, когда несовершеннолетние, находя «подработку» в интернете, соглашаются на продажу своих банковских карт, перевозку похищенных средств или передачу аккаунтов в соцсетях, зачастую не осознавая противоправность таких действий.
В ведомстве добавили, что подобные профилактические мероприятия будут продолжены.