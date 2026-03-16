Собянин сообщил о еще шести сбитых БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой попытке атаки беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили несколько дронов на подлёте к городу.
Сначала стало известно о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов. После этого поступила дополнительная информация о ещё четырёх сбитых дронах. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб, которые обеспечивают безопасность и проводят необходимые проверки.
Таким образом, общее число беспилотников, уничтоженных в течение суток на подлёте к Москве, достигло 22.
Ранее сообщалось, что Украина второй день подряд пытается атаковать Москву беспилотниками. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, российская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает дроны/