Собянин сообщил о еще шести сбитых БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил о новой попытке атаки беспилотников, направлявшихся к столице.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой попытке атаки беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили несколько дронов на подлёте к городу.

Сначала стало известно о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов. После этого поступила дополнительная информация о ещё четырёх сбитых дронах. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб, которые обеспечивают безопасность и проводят необходимые проверки.

Таким образом, общее число беспилотников, уничтоженных в течение суток на подлёте к Москве, достигло 22.

Ранее сообщалось, что Украина второй день подряд пытается атаковать Москву беспилотниками. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, российская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает дроны/

