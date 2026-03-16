Из-за тумана в аэропорту Уфы задержали несколько рейсов

В понедельник, 16 марта, в аэропорту Уфы возникли сложности с выполнением ряда авиарейсов. Причиной стал густой туман, который ухудшил видимость и повлиял на работу воздушной гавани. Из-за неблагоприятных погодных условий несколько самолетов не смогли вовремя вылететь или прибыть по расписанию.
Согласно информации онлайн-табло аэропорта, с опозданием выполняются рейсы авиакомпании «Ютэйр» в Сургут, Нижневартовск, Когалым и Нарьян-Мар. Некоторые самолеты должны были отправиться утром, однако время их вылета пришлось перенести.
Изменения затронули и рейсы в Москву. Так, задерживаются вылеты самолетов авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот», которые следуют в столичные аэропорты Внуково и Шереметьево. Также с опозданием выполняется рейс в Санкт-Петербург авиакомпании Smartavia.
По данным табло, часть самолетов задерживается более чем на два часа. В аэропорту продолжают следить за погодной обстановкой и корректировать расписание полетов в зависимости от условий видимости.
Пассажирам советуют заранее уточнять информацию о времени отправления и прибытия своих рейсов, поскольку ситуация может меняться.
