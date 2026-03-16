Из-за тумана в аэропорту Уфы задержали несколько рейсов

В понедельник, 16 марта, в аэропорту Уфы возникли сложности с выполнением ряда авиарейсов. Причиной стал густой туман, который ухудшил видимость и повлиял на работу воздушной гавани. Из-за неблагоприятных погодных условий несколько самолетов не смогли вовремя вылететь или прибыть по расписанию.