Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске арестована группа молодых людей за смертельную расправу над прохожим

Ленинский районный суд Иркутска заключил под стражу шестерых местных жителей в возрасте от 15 до 23 лет. Следователи СК добились ареста всей компании, устроившей смертельную охоту на человека. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком и прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Поводом для уголовного дела стала трагедия, которая произошла вечером 8 марта. В торговом центре на улице Баумана молодые люди спровоцировали конфликт с двумя незнакомыми мужчинами. Словесная перепалка быстро переросла в избиение.

Жертвы попытались убежать, одному это удалось. 28-летний мужчина забежал в аптеку, надеясь на помощь, но толпу это не остановило. Нападавшие избили его в помещении, после чего выволокли на улицу. Там 17-летний подросток ударил мужчину ножом, повредив артерию. Потерпевший скончался от кровопотери.

Полиция оперативно задержала всех участников. Главный фигурант ответит за убийство из хулиганских побуждений, остальные пятеро — за грубое нарушение общественного порядка с применением насилия. В СИЗО они пробудут как минимум два месяца.