В Иркутске арестована группа молодых людей за смертельную расправу над прохожим

Поводом для уголовного дела стала трагедия, которая произошла вечером 8 марта. В торговом центре на улице Баумана молодые люди спровоцировали конфликт с двумя незнакомыми мужчинами. Словесная перепалка быстро переросла в избиение.
Жертвы попытались убежать, одному это удалось. 28-летний мужчина забежал в аптеку, надеясь на помощь, но толпу это не остановило. Нападавшие избили его в помещении, после чего выволокли на улицу. Там 17-летний подросток ударил мужчину ножом, повредив артерию. Потерпевший скончался от кровопотери.
Полиция оперативно задержала всех участников. Главный фигурант ответит за убийство из хулиганских побуждений, остальные пятеро — за грубое нарушение общественного порядка с применением насилия. В СИЗО они пробудут как минимум два месяца.