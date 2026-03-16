Сайты с предложениями лучных комплектов для рыбалки признаны запрещёнными в РФ

Районный суд Москвы признал запрещённой информацию на сайтах, где продавались лучные комплекты для рыбалки. Об этом говорится в судебных документах, которые есть у РИА Новости.
Прокуратура подала иски после проверки интернета. В ходе мониторинга нашли страницы, где такие комплекты продавались в открытом доступе. Чтобы зайти на сайты, не требовалась регистрация, поэтому их мог посмотреть любой пользователь.
В прокуратуре заявили, что подобные страницы фактически рекламируют запрещённые способы охоты. Ведомство сослалось на федеральные законы об охоте и оружии, а также на правила охоты, утверждённые Минприроды России.
По этим правилам запрещено использовать самострелы, настороженное оружие, ловчие ямы, крючья, пики и другие ловушки, которые могут быть опасны для людей.
В судебных решениях отмечается, что свободный доступ к таким сайтам может привести к нарушениям закона. Речь идёт о нарушении правил охоты по статье 8.37 КоАП РФ и о незаконной охоте по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации.