В Севастополе сбили две воздушных цели

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны совместно с подразделениями Черноморского флота отражают атаку со стороны украинских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В результате работы средств ПВО удалось уничтожить два объекта. Оперативные службы продолжают следить за ситуацией и контролировать обстановку в городе.
По информации спасательных служб Севастополя, гражданская инфраструктура не получила повреждений. Власти также призвали жителей соблюдать меры безопасности, избегать открытых пространств и находиться в защищённых местах до стабилизации обстановки.
Ранее в Ставропольском крае силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, направленных в сторону промышленной зоны города Невинномысск.