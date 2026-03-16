В Севастополе сбили две воздушных цели

Силы противовоздушной обороны совместно с подразделениями Черноморского флота отразили атаку на Севастополь со стороны ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны совместно с подразделениями Черноморского флота отражают атаку со стороны украинских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В результате работы средств ПВО удалось уничтожить два объекта. Оперативные службы продолжают следить за ситуацией и контролировать обстановку в городе.

По информации спасательных служб Севастополя, гражданская инфраструктура не получила повреждений. Власти также призвали жителей соблюдать меры безопасности, избегать открытых пространств и находиться в защищённых местах до стабилизации обстановки.

Ранее в Ставропольском крае силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, направленных в сторону промышленной зоны города Невинномысск.