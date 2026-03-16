В Ангарске полностью ликвидировали пожар в торговом центре

IrkutskMedia, 16 марта. В Ангарске ликвидировали пожар в торговом центре. Сообщение о возгорании в 108-м квартале поступило накануне, 15 марта, в 22.34.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, на момент прибытия первого подразделения горела кровля здания. Огонь ликвидировали 38 огнеборцев и 11 единиц техники МЧС России на площади 500 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.
Дознаватели и сотрудники испытательно-пожарной лаборатории устанавливают причину возникновения пожара.
Ранее агентство сообщало, что 24 номера повреждено в результате крупного пожара в парке-отеле Иркутска на берегу Ангары. По мнению основателя предприятия Анатолия Казакевича, очаг возгорания находился под двумя крыльцами перед номерами.