Неразлучная троица: что известно о пропавших на реке Алине, Ване и Богдане

13-летняя Алина — девочка, которая пропала в Звенигороде 7 марта 2026 года вместе с двумя 12-летними мальчиками — Иваном и Богданом. По состоянию на 16 марта её тело не найдено, несмотря на масштабные поисковые работы.
Об Алине и её семье.
Алина жила в посёлке Игнатьево на окраине Звенигорода. По данным СМИ, она была из благополучной семьи. Соседка пропавшей девочки рассказывала, что за Алиной всегда следил отец, но она была шустрой и иногда просила у соседей что-то одолжить, например, очки. У Алины есть младшая сестра.
Обстоятельства исчезновения.
Вечером 7 марта подростки ушли гулять. По одной из версий, они планировали поздравить одноклассницу с наступающим 8 Марта и решили отметить праздник на берегу Москвы-реки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как дети зашли в продуктовый магазин, купили шоколад, а затем направились в сторону реки. После этого их телефоны отключились, а следы оборвались у кромки воды.
Основная версия — дети вышли на тонкий мартовский лёд и провалились в воду. На берегу нашли шапку, которую родители одного из мальчиков опознали как принадлежащую их ребёнку. Также были обнаружены следы зацепов руками на льду — это указывало на то, что дети пытались выбраться.
Один из рыбаков видел, как со льдины упал мальчик, а позже заметил, как кого-то из детей несло по течению. Он пытался помочь, но не смог, так как подросток был слишком далеко.
О друзьях и одноклассниках.
Иван и Богдан были друзьями Алины. Их тела обнаружили 11 и 13 марта соответственно: Ивана — примерно в 800 метрах от места предполагаемого провала под лёд, Богдана — примерно в 7 километрах.
Соседка пропавших детей рассказывала, что дружба троицы длилась много лет, их часто видели вместе во дворе. По данным СМИ, детям было категорически запрещено выходить на берег реки, но 7 марта они ослушались.
Поисковые работы.
В поисках участвовали сотни волонтёров, спасателей, водолазов, а также сотрудники авиации и правоохранительных органов. Были задействованы гидроакустическое оборудование, эхолоты, беспилотники с тепловизорами, подводные дроны.
По состоянию на 13 марта водолазы совершили 126 погружений, обследовав 283 тысячи квадратных метров акватории. Ещё 10 километров обследовали с помощью беспилотников.
Поиски осложнялись быстрым течением реки (до 10 м/с), ледоходом и холодом.
Руководитель пресс-службы водолазной группы «ДобротворецЪ» София Морозова в беседе с aif.ru подчеркнула, что речи о сворачивании поисков не ведется. Алину будут продолжать искать.
«Порядка 20 лодок задействованы 15 марта в поисках, ведется сканирование, визуальный осмотр, водолазный расчет продолжает проверять подозрительные точки. Соответственно, пешие группы также осматривают водоем на предмет ледохода, контролируют акваторию. Вопрос о сворачивании поисковых мероприятий не поднимается. Работы будут продолжаться до получения результата», — сказала она.
Место, где дети провалились под лед, называют «проклятым».
По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело. Следователи опрашивают свидетелей и родственников, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.
Для семей погибших ребят был открыт сбор средств.
Местные жители называют место, где предположительно провалились под лёд дети, «проклятым», так как за 50 лет там утонуло более 40 человек.