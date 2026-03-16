Бастрыкин контролирует расследование дела о нападении собак на мальчика в Канске

16 марта стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нападении собак на ребенка в Канске.
Напомним, после появления информации в соцсетях об инциденте на прошлой неделе следователи завели уголовное дело о халатности. Глава Следкома поручил руководителю краевого главка СК Алексею Еремину доложить о первых результатах расследования и выясненных обстоятельствах случившегося.
Известно, что стая бродячих собак напала на ребенка. Местные жители отогнали животных. По их словам, мальчик физически не пострадал. О том, какими психологическими травмами обернулось для него происшествие, пока неизвестно. Очевидцы случившегося пожаловались, что чиновники бездействуют и ничего не делают с вечно гуляющими без присмотра псами. Представители правоохранительных органов проверят эту информацию в ходе расследования.