Силы ПВО России отбили атаку ещё шести дронов на Москву этой ночью

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых перехватах беспилотников над столицей. Система ПВО Минобороны России отразила атаку ещё шести украинских БПЛА.

Источник: Life.ru

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своём канале в 06:24 мск 16 марта.

С начала суток на подлёте к Москве уже отражена атака 32 вражеских дронов. Работа сил ПВО продолжается, чтобы обеспечить безопасность жителей столицы.

Ранее Life.ru писал, что московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы только по согласованию с авиационными органами. Меры введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства и направлены на безопасность пассажиров и персонала. При этом расписание рейсов может корректироваться, поэтому авиапассажирам советуют заранее уточнять информацию у авиакомпаний.

