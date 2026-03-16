Силы ПВО России отбили атаку ещё шести дронов на Москву этой ночью

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своём канале в 06:24 мск 16 марта.
С начала суток на подлёте к Москве уже отражена атака 32 вражеских дронов. Работа сил ПВО продолжается, чтобы обеспечить безопасность жителей столицы.
Ранее Life.ru писал, что московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы только по согласованию с авиационными органами. Меры введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства и направлены на безопасность пассажиров и персонала. При этом расписание рейсов может корректироваться, поэтому авиапассажирам советуют заранее уточнять информацию у авиакомпаний.
