Прокуратура Омска добилась отмены мягкого приговора экс-заместителю колонии

В декабре 2024 года Советский районный суд Омска признал мужчину виновным в 10 эпизодах получения взятки и превышении должностных полномочий. Было установлено, что на протяжении двух лет он получал от родственников осужденных от 50 тыс. до 270 тыс. рублей и иное имущество за обеспечение заключенным благоприятных условий содержания. Он также содействовал решению бытовых проблем и способствовал применению к ним различных поощрительных мер. В результате с января 2019 по июль 2021 года он получил более 1,3 млн рублей.