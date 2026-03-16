Прокуратура Омска добилась отмены мягкого приговора экс-заместителю колонии

ОМСК, 16 марта. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил по требованию прокуратуры Омской области мягкий приговор экс-заместителю начальника лечебно-исправительного учреждения № 2 регионального УФСИН, дело направлено на новое рассмотрение, сообщила пресс-служба ведомства. В декабре 2024 года он за получение взяток и превышение полномочий был приговорен к пяти годам колонии строгого режима.
«Прокуратура не согласилась с мягкостью приговора и обжаловала его. Суд апелляционной инстанции доводы государственного обвинителя отклонил, оставив приговор без изменения. Судебная коллегия Восьмого кассационного суда общей юрисдикции признала доводы кассационного представления прокуратуры убедительными. Решение суда апелляционной инстанции отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Омский областной суд», — говорится в сообщении.
В декабре 2024 года Советский районный суд Омска признал мужчину виновным в 10 эпизодах получения взятки и превышении должностных полномочий. Было установлено, что на протяжении двух лет он получал от родственников осужденных от 50 тыс. до 270 тыс. рублей и иное имущество за обеспечение заключенным благоприятных условий содержания. Он также содействовал решению бытовых проблем и способствовал применению к ним различных поощрительных мер. В результате с января 2019 по июль 2021 года он получил более 1,3 млн рублей.
Мужчина свою вину не признал. Суд применил норму о назначении более мягкого наказания, что предусмотрено УК РФ и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима, штрафу в 3 млн рублей и конфискации суммы взяток. Также мужчина был лишен права в течение шести лет занимать определенные должности. При этом его не лишили специального звания «подполковник внутренней службы».