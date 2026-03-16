Поиски пропавшего сибиряка на «Столбах» осложнила погода: что известно к этому часу

«Поиски осложняются сильным ветром и метелью, которые не только затрудняли передвижение, но и ухудшали видимость», — говорится в сообщении.
Спасателями было пройдено более 20 километров горно-таежной местности. К поискам сибиряка уже подключились альпинисты и опытные скалолазы. Отмечается, что помимо ухудшения погоды на скалах образовался гололед.
Напомним, что сибиряк Виктор Потаенков отправился на прогулку в заповедник днем 9 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его поднимающимся по лестнице, однако дальнейший маршрут мужчины неизвестен. Спасатели разделились на две группы для обследования труднодоступных участков, обследовав скалы, расположенные на восточном входе в нацпарк.
