Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски пропавшего сибиряка на «Столбах» осложнила погода: что известно к этому часу

КРАСНОЯРСК, 16 марта, ФедералПресс. В Красноярском крае спасатели продолжают поиски Виктора Потаенкова, который странным образом исчез в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

«Поиски осложняются сильным ветром и метелью, которые не только затрудняли передвижение, но и ухудшали видимость», — говорится в сообщении.

Спасателями было пройдено более 20 километров горно-таежной местности. К поискам сибиряка уже подключились альпинисты и опытные скалолазы. Отмечается, что помимо ухудшения погоды на скалах образовался гололед.

Напомним, что сибиряк Виктор Потаенков отправился на прогулку в заповедник днем 9 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его поднимающимся по лестнице, однако дальнейший маршрут мужчины неизвестен. Спасатели разделились на две группы для обследования труднодоступных участков, обследовав скалы, расположенные на восточном входе в нацпарк.

Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков.