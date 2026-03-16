Собянин: силы ПВО уничтожили 155 дронов ВСУ, летевший на Москву за выходные дни

Собянин сообщил о сбитии уже 155 БПЛА, летевших на Москву за выходные дни.

Источник: Комсомольская правда

В течение выходных дней, 14 и 15 марта, а также утра понедельника, 16 марта, силы противовоздушной обороны России продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников на Москву. На данный момент, как сообщил на платформе Max мэр российской столицы Сергей Собянин, было уничтожено уже 155 дронов ВСУ.

Отмечается, что только за последний час российские военные уничтожили шесть вражеских БПЛА.

Напомним, в течение дня в субботу 14 марта, было уничтожено и подавлено 65 дронов ВСУ. О первом сбитом БПЛА Сергей Собянин сообщил в мессенджере МАХ после полудня. Последнюю информацию о сбитом на подлёте к Москве дроне он разместил в 23.20.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, всего в период с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта было уничтожено 170 украинских БПЛА самолетного типа.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше