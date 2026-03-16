Собянин: силы ПВО уничтожили 155 дронов ВСУ, летевший на Москву за выходные дни

В течение выходных дней, 14 и 15 марта, а также утра понедельника, 16 марта, силы противовоздушной обороны России продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников на Москву. На данный момент, как сообщил на платформе Max мэр российской столицы Сергей Собянин, было уничтожено уже 155 дронов ВСУ.
Отмечается, что только за последний час российские военные уничтожили шесть вражеских БПЛА.
Напомним, в течение дня в субботу 14 марта, было уничтожено и подавлено 65 дронов ВСУ. О первом сбитом БПЛА Сергей Собянин сообщил в мессенджере МАХ после полудня. Последнюю информацию о сбитом на подлёте к Москве дроне он разместил в 23.20.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, всего в период с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта было уничтожено 170 украинских БПЛА самолетного типа.