Собянин: На подлете к Москве сбиты уже 155 БПЛА за выходные дни

Атака четырех беспилотников на Москву отражена силами ПВО Минобороны. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом, количество сбитых дронов за выходные дни достигло 155.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в МАХ.

Ночью 16 марта также несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По сообщениям СМИ, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку украинских дронов.

Помимо этого, в промышленной зоне города Лабинска Краснодарского края в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

