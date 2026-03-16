В Иркутске автомобиль сбил 11-летнего мальчика

Прокуратура Ленинского округа Иркутска взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла в минувшие выходные на улице Розы Люксембург.
«По предварительным данным, 14 марта водитель автомобиля “Тойота Калдина” совершил наезд на 11-летнего пешехода. В результате происшествия мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и условия случившегося», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на профилактику детского дорожного травматизма и безнадзорности несовершеннолетних.
В связи с произошедшим прокуратура призывает родителей провести с детьми беседы о безопасности на дорогах. Взрослым важно напомнить ребенку, что перед переходом проезжей части необходимо убедиться, что водитель заметил пешехода, снизил скорость и полностью остановился, пропуская его.
