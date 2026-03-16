Собянин сообщил о сбитии уже 157 БПЛА, летевших на Москву за выходные дни

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 16 марта, сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших в сторону столицы.

— Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в МАХ.

Вечером 15 марта за три часа средства противовоздушной обороны ликвидировали 28 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ночь на 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
