В Запорожской области произошли новые взрывы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольной Украине части Запорожской области в четвертый раз с начала суток. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.
«Взрывы в Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале. Ранее Федоров трижды сообщал о взрывах.
Сейчас в подконтрольной Киеву части Запорожской области действует воздушная тревога. Сирены также работают в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
