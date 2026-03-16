Красноярские инспекторы ДПС домчали рожающую женщину до больницы

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции экстренно доставили в роддом женщину, у которой начались схватки. Подробностями этого случая поделились 16 марта в МВД по Красноярскому краю.
Патруль ДПС в составе майора полиции Дмитрия Пчелкина и старшего лейтенанта Ивана Черкасова заметил взволнованного водителя на выезде со своей служебной парковки. Мужчина за рулем автомобиля Haval остановился у шлагбаума и объяснил полицейским, что его жена вот-вот родит. У нее начались схватки, и ей срочно нужна помощь врачей.
Инспекторы мгновенно оценили обстановку. Они пересадили женщину в патрульную машину, включили проблесковые маячки и сирену и помчались к роддому. По пути полицейские постоянно координировали свои действия, чтобы быстрее добраться до больницы через городские пробки.
Благодаря четкой и слаженной работе экипажа ДПС будущая мама оказалась в руках медиков в рекордно короткие сроки. Врачи позже подтвердили, что это сыграло решающую роль для того, чтобы роды прошли без осложнений для женщины и ее ребенка.