В Нидерландах сообщили о десятках повреждений после землетрясения

Сейсмическая активность на севере Нидерландов нередко связывается с добычей природного газа. В регионе расположены крупные газовые месторождения, разработка которых на протяжении десятилетий приводила к локальным подземным толчкам. По данным национальных наблюдений, за последние десятилетия в стране были зарегистрированы тысячи подобных сейсмических событий, однако лишь небольшая часть из них достигала магнитуды 3,0 и выше.