Под Ростовом сотрудницу ломбарда уговорила знакомого сдать бижутерию под видом золота

В Шахтах Ростовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 22-летней сотрудницы ломбарда. Она провернула аферу, желая заработать.
Обман вскрылся во время инвентаризации: 45-летний директор организации обнаружил, что под видом золотых изделий в точке приняли обычную бижутерию. Мужчина сразу обратился в полицию.
Следователи выяснили, что оценщица решила сдать собственные украшения через знакомого, так как по закону сотрудники не могут делать этого лично. При этом девушка убедила приятеля, что изделия выполнены из драгоценного металла.
Ничего не подозревающий мужчина сдал бижутерию, а полученные 34 тысячи рублей перевел подруге. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в отношении горожанки начато расследование.
