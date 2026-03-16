Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом сотрудницу ломбарда уговорила знакомого сдать бижутерию под видом золота

Под Ростовом на сотрудницу ломбарда завели дело о мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении 22-летней сотрудницы ломбарда. Она провернула аферу, желая заработать.

Обман вскрылся во время инвентаризации: 45-летний директор организации обнаружил, что под видом золотых изделий в точке приняли обычную бижутерию. Мужчина сразу обратился в полицию.

Следователи выяснили, что оценщица решила сдать собственные украшения через знакомого, так как по закону сотрудники не могут делать этого лично. При этом девушка убедила приятеля, что изделия выполнены из драгоценного металла.

Ничего не подозревающий мужчина сдал бижутерию, а полученные 34 тысячи рублей перевел подруге. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в отношении горожанки начато расследование.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.