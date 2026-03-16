В Запорожье обесточены более 7,5 тыс. абонентов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Свыше 7,5 тысячи абонентов обесточены после серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.
«Обесточены более 7 500 абонентов», — написал он в своем Telegram-канале. По словам Федорова, в городе также возник пожар.
В ночь на 16 марта четыре раза поступали сообщения о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.