Мошенническую схему с займами под залог недвижимости раскрыли в Приморье

Один из соучастников аферы организовал схему выдачи займов под залог недвижимости. Такой деятельностью могут заниматься исключительно финансовые организации, имеющие соответствующую лицензию от Центробанка. Приморцу было об этом известно, но от своих намерений обогатиться он не отказался.
Он заключил с жительницей Уссурийска договор займа на 840 тысяч рублей, сумма к возврату с учётом процентов составила 2 миллиона 352 тысячи рублей. В качестве обеспечения обязательств был заключен договор ипотеки на двухкомнатную квартиру заёмщика в Уссурийске.
Женщина столкнулась с финансовыми трудностями и прекратила исполнение долговых обязательств. Тогда «чёрный кредитор» и его соучастник обратились в суд с требованием о взыскании задолженности за счёт заложенной квартиры.
Хозяйка квартиры осознала, что её дурят мошенники, и обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконные действия.
48-летним несостоявшимся мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас неудачливые аферисты ожидают судебного процесса под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело уже направлено в суд.