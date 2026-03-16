Мошенническую схему с займами под залог недвижимости раскрыли в Приморье

Два жителя Приморского края пытались отобрать у женщины квартиру под видом взыскания задолженности и теперь могут получить временное жильё бесплатно — в местах лишения свободы. Их обвиняют в покушении на мошенничество, связанного с лишением права на жилое помещение (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на полицию Приморского края.