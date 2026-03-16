Под Ростовом парень опустошил чужую карту, пока владелец не видел уведомлений

Под Ростовом молодого человека подозревают в краже карты через окно авто.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области полицейские задержали 19-летнего местного жителя, который подозревается в краже денег с банковского счета своего сверстника. Злоумышленник воспользовался тем, что на похищенной карте не были настроены оповещения о транзакциях.

Как потом выяснили оперативники, горожанин вытащил из салона авто картхолдер с несколькими картами. Выбрав одну из них, он отправился за покупками. Благодаря функции бесконтактной оплаты, таганрожец успел дважды расплатиться в магазине, совершая покупки стоимостью 510 рублей каждая. Пин-код вводить не потребовалось.

19-летний потерпевший заметил пропажу денег лишь спустя время. Ситуацию осложнило то, что услуга СМС-уведомлений на карте была отключена, поэтому списания происходили «в тишине». После обращения в отдел полиции оперативники быстро вычислили и задержали подозреваемого.

Задержанный во всем признался. Он рассказал, что после покупок выбросил карту.

— Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сказали в Донском главке.

