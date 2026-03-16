В Хабаровском крае при опрокидывании машины пострадали четверо детей

Четверо детей пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Амурском районе Хабаровского края, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло 15 марта возле села Ачан. В салоне машины, которой управляло неустановленное лицо, находились пять пассажиров, четверо из которых дети в возрасте от шести до десяти лет.
«Водитель Hyundai Avante не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием», — уточнила Госавтоинспекция Хабаровского края.
Водитель покинул место аварии в нарушение правил дорожного движения. Пострадавшие дети были госпитализированы. У них выявили ушибы. В машине также находилась мать этих детей, которая была в состоянии опьянения.
