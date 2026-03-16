В Дубае приостановили работу аэропорта из-за инцидента с БПЛА

Аэропорт Дубая временно не работает после инцидента с БПЛА и возгорания топливного резервуара.

Источник: Аргументы и факты

Управление гражданской авиации Дубая временно прекратило обслуживание рейсов в международном аэропорту города. Об этом проинформировала пресс-служба правительства эмирата.

«Управление гражданской авиации Дубая информирует о временной приостановке приёма и отправки рейсов в международном аэропорту Дубая в целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников», — говорится в официальном сообщении.

Пассажирам рекомендуется связаться с авиакомпаниями для уточнения статуса своих рейсов.

Ранее возле аэропорта Дубая произошёл пожар, вызванный повреждением топливного резервуара в результате столкновения с беспилотным летательным аппаратом. На данный момент возгорание локализовано, пострадавших нет.

Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
