В Дубае приостановили работу аэропорта из-за инцидента с БПЛА

Управление гражданской авиации Дубая временно прекратило обслуживание рейсов в международном аэропорту города. Об этом проинформировала пресс-служба правительства эмирата.
«Управление гражданской авиации Дубая информирует о временной приостановке приёма и отправки рейсов в международном аэропорту Дубая в целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников», — говорится в официальном сообщении.
Пассажирам рекомендуется связаться с авиакомпаниями для уточнения статуса своих рейсов.
Ранее возле аэропорта Дубая произошёл пожар, вызванный повреждением топливного резервуара в результате столкновения с беспилотным летательным аппаратом. На данный момент возгорание локализовано, пострадавших нет.