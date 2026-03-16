Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу спустя 1,5 месяца после пропажи

Ранее в США двоих соучастников жестокого убийства 17-летней девушки приговорили к пожизненному заключению, третий получил 17 лет тюрьмы. Преступление было заказным: насильник Изабеллы, сбежавший от правосудия, нанял киллеров через соцсети, чтобы «замести следы». Исполнители пришли к дому жертвы и застрелили её, когда она открыла дверь, ранив также её мать. Всех участников преступления вскоре задержали, и суд вынес суровый приговор.