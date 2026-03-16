Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу спустя 1,5 месяца после пропажи

В американском штате Алабама спустя полтора месяца после исчезновения нашли тела 40-летней женщины и её двоих детей, сообщает издание Local 12. Аурелия Чок Как пропала 31 января вместе с 17-летней дочерью Нюркой и двухлетним сыном Энтони.

Останки обнаружили 13 марта в лесном массиве. Все тела были завёрнуты в пластик и закопаны. Рядом нашли украшения с именами матери и младшего сына — это помогло опознать погибших.

Подозреваемого задержали ещё 9 февраля. 31-летнего Хуана Карлоса Аргету Герру сначала подозревали в похищении, но теперь ему предъявили обвинения в убийстве, краже со взломом и надругательстве над телами.

Ранее в США двоих соучастников жестокого убийства 17-летней девушки приговорили к пожизненному заключению, третий получил 17 лет тюрьмы. Преступление было заказным: насильник Изабеллы, сбежавший от правосудия, нанял киллеров через соцсети, чтобы «замести следы». Исполнители пришли к дому жертвы и застрелили её, когда она открыла дверь, ранив также её мать. Всех участников преступления вскоре задержали, и суд вынес суровый приговор.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше