На выходных спасатели искали пропавшего в нацпарке «Красноярские Столбы» мужчину

В Красноярске уже восьмой день продолжаются поиски 55-летнего мужчины, пропавшего в национальном парке «Красноярские Столбы» 9 марта. Напомним, в последний раз его видели на восточном входе в парка. Уличная камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина направлялся в сторону скалы Ермак.
За выходные, 14 и 15 марта, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда вместе с сотрудниками МЧС обследовали десятки километров горной тайги. Первая группа прошла 14 километров в районе скал «Сторожевой» и «Бастионы». Вторая группа отправилась к скале «Ермак» и преодолела более восьми километров труднопроходимой местности.
Как пояснили в краевом учреждении «Спасатель», поиски серьезно осложняла погода: из-за сильного ветра и метели видимость в горах была почти нулевая, а передвижение по заснеженным тропам стало опасным. Это мешало спасателям быстро прочесывать местность. Напомним, что сейчас поски ведутся только силами профессионалов, чтобы не подвергать опасности не имеющих специальной подготовки добровольцев.
Пропавшего человека обнаружить пока не удалось. Поисковая операция продолжается. Спасатели не теряют надежды обнаружить исчезнувшего мужчину живым.