В деревне под Уфой ввели карантин из-за вспышки бешенства

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина в одной из деревень Уфимского района. Причиной стала вспышка бешенства.
Уточняется, что очаг инфекции обнаружили в личном подсобном хозяйстве местного жителя на улице Салавата Юлаева. Неблагополучной зоной признали весь населенный пункт. До особого распоряжения властей в деревне запрещено лечить больных непривитых животных, снимать с их трупов шкуры, а также ввозить и вывозить восприимчивых к вирусу животных.
Сейчас в поселении организована массовая вакцинация.
