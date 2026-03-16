В деревне под Уфой ввели карантин из-за вспышки бешенства

В личном подсобном хозяйстве обнаружили смертельно опасную инфекцию.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина в одной из деревень Уфимского района. Причиной стала вспышка бешенства.

Уточняется, что очаг инфекции обнаружили в личном подсобном хозяйстве местного жителя на улице Салавата Юлаева. Неблагополучной зоной признали весь населенный пункт. До особого распоряжения властей в деревне запрещено лечить больных непривитых животных, снимать с их трупов шкуры, а также ввозить и вывозить восприимчивых к вирусу животных.

Сейчас в поселении организована массовая вакцинация.

