В Башкирии в огне погибла 61-летняя женщина

Поздним вечером 15 марта в селе Красный Ключ Нуримановского района загорелся частный дом. На место оперативно выехали пожарные и инструктор Госкомитета Башкирии по ЧС. К сожалению, спасти женщину 1964 года рождения не удалось и она погибла в огне.
Чтобы не допустить подобных трагедий, спасатели напоминают основные правила пожарной безопасности. Нужно регулярно проверять состояние проводки и не перегружать электросеть. Газовые приборы должны быть исправны, а легковоспламеняющиеся жидкости стоит хранить подальше от источников тепла. Нельзя оставлять открытый огонь без присмотра и курить в постели. Важно установить пожарный извещатель и держать огнетушитель в исправном состоянии. Порядок в доме, особенно возле нагревательных приборов, тоже помогает избежать беды.
