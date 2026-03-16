В Башкирии в огне погибла 61-летняя женщина

Чтобы не допустить подобных трагедий, спасатели напоминают основные правила пожарной безопасности. Нужно регулярно проверять состояние проводки и не перегружать электросеть. Газовые приборы должны быть исправны, а легковоспламеняющиеся жидкости стоит хранить подальше от источников тепла. Нельзя оставлять открытый огонь без присмотра и курить в постели. Важно установить пожарный извещатель и держать огнетушитель в исправном состоянии. Порядок в доме, особенно возле нагревательных приборов, тоже помогает избежать беды.