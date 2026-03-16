Поиски пропавшей девочки в Звенигороде: хронология трагедии и последние данные

Поисковая операция на Москве-реке в подмосковном Звенигороде продолжается уже более недели. Спасатели, водолазы и волонтёры ищут 13-летнюю девочку, пропавшую вместе с двумя мальчиками. Двое детей уже найдены погибшими. Девочка на момент последних сообщений остаётся необнаруженной.

Ниже — сводка подтверждённых данных и полная хронология событий.

Что произошло.

Инцидент произошёл 7 марта 2026 года в районе Москвы-реки в городе Звенигороде (Московская область).

По данным СМИ и спасательных служб, трое подростков — 13-летняя девочка и два мальчика 12 лет — ушли гулять и направились в сторону реки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их возле местного магазина, после чего дети пошли к берегу.

Позднее свидетель-рыбак сообщил спасателям, что видел подростков на льду Москвы-реки. По его словам, лёд мог не выдержать, после чего дети провалились. Эта версия рассматривается как основная рабочая версия происшествия.

Хронология событий.

7 марта.

Дети пропадают в районе Москвы-реки в Звенигороде.

Родители обращаются в полицию. Начинаются поиски.

Спасатели обследуют береговую линию и акваторию, к поискам подключаются добровольцы.

8−10 марта.

Поисковая операция расширяется. Водолазы начинают обследование дна Москвы-реки. Используются: эхолоты, подводные камеры, лодки и спасательная техника. Спасатели постепенно увеличивают радиус поисков вниз по течению.

11 марта.

В Москве-реке обнаружено тело одного из мальчиков. Поисковая операция продолжается.

13 марта.

Спасатели находят тело второго ребёнка. Оно также находилось в реке на расстоянии от предполагаемого места происшествия.

После этого поиски сосредотачиваются на обнаружении девочки.

14−15 марта.

Водолазы продолжают обследование дна реки. Зона поиска расширяется вдоль русла Москвы-реки. По данным спасателей, выполнены десятки погружений.

16 марта.

13-летняя девочка остаётся не найденной. Поисковая операция продолжается.

Масштаб поисковой операции.

По данным спасательных служб и сообщений СМИ: выполнено 126 погружений водолазов; обследовано около 25 км русла реки; проверено свыше 280 тысяч квадратных метров акватории.

В операции участвуют: сотрудники МЧС, полиция, следственные органы, волонтёры, местные жители.

Всего задействовано более ста человек и специализированная техника.

