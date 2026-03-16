Суд в Москве признал незаконной продажу лучных комплектов для рыбалки

Суд в Москве удовлетворил иски прокуратуры о признании запрещенной информации, размещенной на нескольких интернет-сайтах: в ней предлагались к продаже лучные комплекты для рыбалки. Об этом в понедельник, 16 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Разбирательство произошло в ходе мониторинга интернета: на некоторых сайтах продавались лучные комплекты. Их можно было купить без регистрации, что делало информацию доступной для неограниченного круга лиц.
Представители прокуратуры заявили, что данные сайты популяризируют запрещенные способы охоты. Согласно правилам, применение самострелов, настороженного огнестрельного, пневматического и метательного оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям, и других самоловов, способных нанести вред человеку, строго запрещено, сообщается в публикации.
До этого стало известно, что перед Орехово-Зуевским городским судом предстал житель Подмосковья, который незаконно убил лося. Мужчина отправился на охоту без соответствующего разрешения. Он застрелил из ружья лося, после чего уехал за прицепом, чтобы вывезти животное. Прибыв снова на место, он разделал свою добычу и отправился домой, но в этот момент его задержал представитель государственного охотничьего контроля.