Популярный певец скончался по дороге в больницу после ДТП на мотоцикле

В Колумбии в аварии на мотоцикле погиб 30-летний певец, выступавший под сценическим именем Zalek.

В Колумбии в аварии на мотоцикле погиб 30-летний певец, выступавший под сценическим именем Zalek. ДТП произошло днём 10 марта недалеко от города Медельин.

По данным местных СМИ, музыкант столкнулся с пикапом во время обгона. Он попытался проехать между автомобилями на узком участке дороги, задел машину, потерял управление и упал.

После падения артист ударился головой о край тротуара и несколько метров скользил по асфальту.

Водитель пикапа остановился и попытался помочь пострадавшему. Певца доставили в отделение неотложной помощи с тяжёлыми травмами, однако он умер в машине скорой помощи незадолго до прибытия в больницу Медельина.

Сообщается, что настоящее имя музыканта — Эдуардо. Он родился в городе Барранкилья и считался восходящей звездой колумбийской урбан-музыки.

На момент смерти у артиста было около 900 тысяч подписчиков в TikTok, более 50 тысяч — в Instagram и почти 33 тысячи на YouTube.

Его песня Ay amor, выпущенная в 2025 году, набрала около 10 миллионов просмотров на YouTube. Музыкант также сотрудничал с исполнителями Elder Dayán, Luister La Voz и Fanny Lu.

Менеджер артиста Гус Ринкон заявил, что познакомился с ним несколько лет назад и сразу заметил его талант. Он назвал певца дисциплинированным и скромным человеком, серьёзно относившимся к своей карьере.

Обстоятельства аварии продолжают расследовать правоохранительные органы.

