Двух парней, обслуживавших работу кол-центра для мошенников, задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, которые обеспечивали работу кол-центра дистанционных мошенников. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, оба задержанных — 19-летние уроженцы Саратовской области, они обслуживали SIM-боксы в съемных квартирах на северо-востоке Москвы.

В главке уточнили, что задержанные выполняли функции технических специалистов. Они следили за работой GSM-шлюзов и заменяли сотни сим-карт, чтобы аферисты поддерживали непрерывную связь с жертвами. При обыске на Березовой аллее полицейские обнаружили три GSM-шлюза, три SIM-бокса и более тысячи сим-карт, которые активно использовались в последние трое суток.

В ведомстве отметили, что курьеры ежедневно привозили до двухсот новых сим-карт для работы кол-центра. Также установлено, что молодые люди не имели непосредственного контакта с жертвами, а только обеспечивали техническое сопровождение мошеннической схемы. По данным ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала или виртуальной телефонной станции.

Ранее правоохранители в Истринском районе Московской области задержали 15-летнего подростка, который поджег две автозаправочные станции по указке украинских мошенников. Сначала огонь вспыхнул на АЗС в поселке Пионерский, а спустя некоторое время аналогичный инцидент произошел в селе Онуфриево.