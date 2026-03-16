Двух парней, обслуживавших работу кол-центра для мошенников, задержали в Москве

В главке уточнили, что задержанные выполняли функции технических специалистов. Они следили за работой GSM-шлюзов и заменяли сотни сим-карт, чтобы аферисты поддерживали непрерывную связь с жертвами. При обыске на Березовой аллее полицейские обнаружили три GSM-шлюза, три SIM-бокса и более тысячи сим-карт, которые активно использовались в последние трое суток.