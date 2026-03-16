В Ростовской области 15 марта произошло 46 пожаров

В Ростовской области минувшие сутки, 15 марта, выдались напряженными для спасателей. По данным регионального МЧС, сотрудникам экстренных служб пришлось выезжать на 46 пожаров. Из них 15 носили техногенный характер. Были спасены два человека. 31 раз спасатели выезжали на тушение сухой травы.
Общая площадь ландшафтных пожаров составила 8,5 тысяч квадратных метров.
Также спасатели ликвидировали последствия двух аварий. К работе привлекали 452 человека, а также 113 спецмашин.
— 16 марта запланированы 95 выжиганий сухой растительности в 25 муниципалитетах, — сказали в ГУ МЧС по Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.