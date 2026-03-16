В Ростовской области 15 марта произошло 46 пожаров

В Ростовской области минувшие сутки, 15 марта, выдались напряженными для спасателей. По данным регионального МЧС, сотрудникам экстренных служб пришлось выезжать на 46 пожаров. Из них 15 носили техногенный характер. Были спасены два человека. 31 раз спасатели выезжали на тушение сухой травы.