Самолет загорелся в аэропорту Мехрабад после удара по пригороду Тегерана

Самолет загорелся в международном аэропорту Мехрабад в результате удара по пригороду Тегерана. Об этом 16 марта сообщает Al Hadath.
По данным телеканала, по пригороду иранской столицы была нанесена серия ударов, после чего огонь охватил один из самолетов. Информации о типе лайнера нет.
В районе аэропорта Мехрабад, по некоторым данным, произошло не менее семи взрывов, на территории воздушной гавани возник сильный пожар.
Появилась информация, что Иран нанес ракетный удар по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. В результате американские силы потеряли пять самолетов-заправщиков.