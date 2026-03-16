Самолет загорелся в аэропорту Мехрабад после удара по пригороду Тегерана

В районе аэродрома Мехрабат прогремело не менее семи взрывов.

Источник: Аргументы и факты

Самолет загорелся в международном аэропорту Мехрабад в результате удара по пригороду Тегерана. Об этом 16 марта сообщает Al Hadath.

По данным телеканала, по пригороду иранской столицы была нанесена серия ударов, после чего огонь охватил один из самолетов. Информации о типе лайнера нет.

В районе аэропорта Мехрабад, по некоторым данным, произошло не менее семи взрывов, на территории воздушной гавани возник сильный пожар.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал арабские страны присоединиться к военной операции против Ирана. Он также заявил, что Иран стремится к договоренности с Вашингтоном.

Появилась информация, что Иран нанес ракетный удар по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. В результате американские силы потеряли пять самолетов-заправщиков.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше