В Приморье жителя Сахалина лишили 103 млн руб. за контрабанду морского ежа

Фрунзенский районный суд признал предпринимателя виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере. Его также признали виновным по ч. 1 ст. 194 УК РФ об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере. В качестве наказания ему назначили штраф 500 тыс. рублей. Одновременно суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, эквивалентные стоимости предмета контрабанды, то есть более 103 млн рублей.