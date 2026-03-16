В Приморье жителя Сахалина лишили 103 млн руб. за контрабанду морского ежа

Житель Сахалинской области окончательно лишился более 103 млн рублей за контрабанду морских ежей и неуплату таможенных платежей. Апелляция в Приморском краевом суде не помогла ему оспорить приговор. Судьи подтвердили решение, ранее принятое Фрунзенским районным судом Владивостока.
Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, 51‑летний сахалинец одновременно был учредителем и руководителем компании. Эта организация оформляла экспорт живого морского ежа через Владивостокскую таможню. Следствие и суд установили, что при подаче деклараций он намеренно занизил стоимость товара. Из‑за этого в бюджет не поступило почти 3,5 млн рублей таможенных платежей. При этом стоимость вывезённых водных биоресурсов превысила 103 млн рублей.
Фрунзенский районный суд признал предпринимателя виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере. Его также признали виновным по ч. 1 ст. 194 УК РФ об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере. В качестве наказания ему назначили штраф 500 тыс. рублей. Одновременно суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, эквивалентные стоимости предмета контрабанды, то есть более 103 млн рублей.
Осуждённый пытался обжаловать приговор и настаивал на его смягчении. Однако апелляционная инстанция сочла доводы защиты необоснованными. Суд поддержал позицию Дальневосточной транспортной прокуратуры. После рассмотрения жалобы Приморский краевой суд оставил приговор без изменений. Он вступил в законную силу.