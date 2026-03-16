МО: Силы ПВО за ночь сбили 145 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь смогли перехватить и уничтожить 145 украинских беспилотников, летевших на территорию России. Об этом в понедельник, 16 март, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что наибольшее количество — 53 БПЛА — пришлось на Московский регион, включая 46 аппаратов, направлявшихся непосредственно на столицу.
По данным ведомства, удары были отражены над Брянской областью, где сбили 38 беспилотников, Ярославской — 11, Калужской — восемь, Смоленской — семь, а также по пять аппаратов над Ростовской и Ульяновской областями. В Тверской области ПВО уничтожили четыре БПЛА, а по три — в Воронежской, Костромской областях и в Крыму.
Минобороны добавило в Telegram-канале, что по два дрона сбиты над Волгоградской областью, и по одному — в Краснодарском крае и Саратовской области.
Ранее, в ночь на 15 марта, в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.