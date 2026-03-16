В Уфе 11-летний мальчик с паллиативным статусом не может получить коляску

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с ребенком-инвалидом, которому не могут подобрать коляску.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после обращения жительницы Уфы.

Женщина рассказала, что ее 11-летний сын, у которого два года назад диагностировали редкое генетическое заболевание и присвоили паллиативный статус, до сих пор не может получить подходящую инвалидную коляску. По индивидуальной программе реабилитации мальчику положены технические средства, но имеющихся сертификатов не хватает на покупку нужной модели. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело, и теперь его ход взял под личный контроль центральный аппарат ведомства.

