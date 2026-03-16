ПВО сбила 145 беспилотников над российскими регионами за ночь

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 145 украинских беспилотников над российскими регионами в течение прошедшей ночи, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 15 марта т.г. до 8.00 мск 16 марта т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 53 из них были сбиты над территорией Московского региона, в их числе — 46 аппаратов, летевших на Москву. Кроме того, 38 дронов нейтрализованы над Брянской областью, 11 — над Ярославской, восемь — над Калужской, семь — над Смоленской, по пять — над Ростовской и Ульяновской областями, четыре — над Тверской, по три — над Воронежской, Костромской областями и Крымом, два — над Волгоградской областью и по одному — над Краснодарским краем и Саратовской областью.

