Под Ростовом сгорели две машины

В Аксайском районе Ростовской области жители поселка Щепкинский лишились двух автомобилей. Как рассказали в местном управлении по ликвидации и предотвращению ЧС, машины вспыхнули в начале второго ночи 16 марта.
Специалисты оперативно выехали на место случившегося. Уже через 25 минут полыхающие авто марок «Changan CS35PLUS» и «Renault Megane» потушили. Площадь возгорания составила семь квадратных метров.
— Причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются, — сказали в ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что 15 марта спасатели выезжали на ликвидацию 46 пожаров. 15 из них носили техногенный характер, в остальных случаях горела сухая трава.
