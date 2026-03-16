Бизнесмен Петров не явился в суд и пропал: основателя Moulin Villa объявили в розыск

Уголовное дело в отношении бизнесмена, основателя бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa Ильи Петрова приостановлено. Как следует из базы судебных решений, обвиняемый скрылся и объявлен в розыск.
Мещанский суд Москвы летом 2025 года начал рассматривать дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Петрова. Бизнесмен находился под домашним арестом, однако на очередное заседание не явился.
«Приостановлено — обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно», — указано в карточке дела.
Ранее в Томске возбудили уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта «Богашево». По данным транспортной прокуратуры, в 2019—2022 годах подрядчик необоснованно завысил стоимость госконтракта, ссылаясь на подорожание стройматериалов.