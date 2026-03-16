Над 14 регионами России ночью сбили 145 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили над Россией 145 украинских БПЛА, в том числе 46 летевших на Москву.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ночью сбили над территорией страны 145 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По его данным, 53 БПЛА перехватили в Московском регионе (в том числе 46 летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы), 38 — в Брянской области, 11 — в Ярославской, 8 — в Калужской, 7 — в Смоленской, 6 — в Ростовской, 5 — в Ульяновской, 4 — в Тверской, по 3 — в Воронежской, Костромской областях и в Крыму, 2 — в Волгоградской области, по 1 — в Саратовской области и Краснодарском крае.

Атаки отражались дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 23:00 до 08:00 мск, уточнило министерство.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов ранее подчеркивал, что эффективность системы ПВО страны при отражении атак со стороны Украины составляет в среднем 97%.

