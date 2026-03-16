Собянин сообщил об уничтожении за двое суток уже 159 БПЛА, атаковавших Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника, атаковавших Москву. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Количество сбитых дронов в столичном регионе достигло 159.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава столицы в своем канале в МАХ.
Всего за ночь 16 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 145 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество — 53 БПЛА — пришлось на Московский регион.
В Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. В результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.