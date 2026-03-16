В Воронежской области при падении обломков БПЛА пострадало предприятие

«На юге региона при падении сбитых и подавленных БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия. Частично производственный процесс на нем в целях безопасности приостанавливался, но уже возобновлен», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
По данным Гусева, прошедшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежской областью были уничтожены и подавлены шесть БПЛА. Губернатор также объявил об отмене опасности БПЛА в регионе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.