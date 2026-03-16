Житель Уфы с ножом и топором напал на случайных прохожих

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений.
По версии следствия, в августе прошлого года мужчина возле дома на 2-й Рабочей улице поссорился с прохожим и ударил не менее пяти раз в грудь ножом. Спустя несколько часов он взял кухонный топор, подошел к группе мужчин у магазина на улице Урицкого и ударил одного из них по голове. Потерпевший получил множественные травмы.
Как пояснили в прокуратуре, обоим пострадавшим удалось выжить благодаря вмешательству очевидцев, вовремя подоспевшей помощи врачей и активному сопротивлению самих мужчин.
Уточняется, что обвиняемый вину признал частично. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Дело передано в Ленинский районный суд Уфы.
