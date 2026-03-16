104 телёнка погибли при пожаре на ферме под Новосибирском

Возгорание произошло в здании животноводческой фермы на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Источник: Om1 Новосибирск

В Тогучинском районе Новосибирской области произошёл крупный пожар на животноводческой ферме, в результате которого погибли более 100 телят, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Алексей Кветков на оперативном совещании в правительстве области. Возгорание охватило здание площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Огнеборцам удалось спасти лишь 11 животных, остальные 104 телят погибли.

«Отмечаю крупный пожар в здании животноводческой фермы на территории Тогучинского района на площади 1,6 тыс. кв. метров», — сообщил замначальника ГУ МЧС России по региону Алексей Кветков.

Обстоятельства и причина возгорания в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших людях не поступала.