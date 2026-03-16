104 телёнка погибли при пожаре на ферме под Новосибирском

В Тогучинском районе Новосибирской области произошёл крупный пожар на животноводческой ферме, в результате которого погибли более 100 телят, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Алексей Кветков на оперативном совещании в правительстве области. Возгорание охватило здание площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Огнеборцам удалось спасти лишь 11 животных, остальные 104 телят погибли.