Искусственную волну на реке создадут в Звенигороде для поиска пропавшего ребенка

Спасатели планируют использовать аэролодки для создания искусственной волны на Москве-реке с целью обнаружения последнего пропавшего ребенка. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в штабе поисковой операции.
Отмечается, что это решение принято специально для повышения эффективности поисков. Осмотр акватории с моста начнется 16 марта, при этом водолазные работы будут продолжены.
Специалисты надеются, что комбинированный подход ускорит обнаружение ребенка.
Кроме того, к поисковой операции подключат кинологов, чтобы использовать собак для поиска и на воде, и на берегу, передает ТАСС.
7 марта в Звенигороде пропали два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка. 11 марта спасатели нашли тело мальчика примерно в двух километрах ниже по течению от места, где он вместе с друзьями мог провалиться под лед. Два дня спустя специалисты обнаружили тело второго ребенка, пропавшего у реки.
Спасатели обследуют акваторию Москвы-реки и прилегающую территорию. С начала поисков водолазы совершили 126 погружений и обследовали около 283 тысяч квадратных метров дна. Еще около 25 километров проверили с помощью эхолотов и подводных камер. На реке также организованы 15 постов визуального наблюдения на участке протяженностью восемь километров.