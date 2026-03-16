Искусственную волну на реке создадут в Звенигороде для поиска пропавшего ребенка

7 марта в Звенигороде пропали два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка. 11 марта спасатели нашли тело мальчика примерно в двух километрах ниже по течению от места, где он вместе с друзьями мог провалиться под лед. Два дня спустя специалисты обнаружили тело второго ребенка, пропавшего у реки.