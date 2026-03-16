Жителя Здвинского района осудили на 1,5 года колонии за повторную пьяную езду

В Новосибирской области вынесли приговор жителю Здвинского района, который повторно сел за руль пьяным. Ранее он уже был судим и лишен прав. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
29 декабря 2025 года Сыздыкова Николая задержали сотрудники ДПС. Освидетельствование показало 0,742 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и лишил прав на 2,5 года. Наказание будет исполняться после отбытия основного срока.