Мать осудили за смерть 12-летней дочери в пожаре под Новосибирском

В Сузунском районе Новосибирской области суд вынес приговор 50-летней местной жительнице по делу о гибели её малолетней дочери при пожаре. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

Как установили следствие и суд, осенью 2025 года в одном из сёл района женщина включила электрический обогреватель и оставила его работать в комнате жилого дома. Зная о возможной опасности неисправной работы электроприборов, она ушла из дома на несколько часов, оставив 12-летнюю дочь одну.

Днём 8 ноября в доме произошёл пожар. Девочка получила острое отравление угарным газом и позже скончалась в медицинском учреждении.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

В Следственном комитете по Новосибирской области призвали родителей ответственнее относиться к вопросам безопасности детей дома и не оставлять их без присмотра.