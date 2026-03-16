Департамент градостроительства Самары требует снести гостиницу «Hotel Астория»

Арбитражный суд Самарской области принял к рассмотрению иск департамента градостроительства Самары о признании самовольным строением и сносе трехэтажного здания гостиницы «Hotel Астория», расположенного на ул. Промышленности.

Источник: РИА "Новости"

Судя по материалам арбитража, владеет гостиницей индивидуальный предприниматель Андрей Муругов. Однако ответчиками по иску выступают департамент управления имуществом Самары, администрация Кировского района (хотя объект находится в Советском районе) и министерство имущественных отношений Самарской области. Депград требует от них признать здание самостроем и обязать предпринимателя снести его.

Суд, рассмотрев исковое заявление, принял его к производству и назначил предварительное судебное заседание на 7 мая. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к участию в деле привлечены Управление Росреестра по Самарской области и администрация Советского района.